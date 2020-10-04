身為熱火老將，且有豐富總冠軍賽經驗的伊戈達拉，最近接受《ESPN》訪問談到在奧蘭多隔離園區的感受，讓他不禁坦承，「我昨天就突然想回家了，但一踏上球場，對家的思念就全忘光了，我老婆還常跟我開玩笑，說我根本不想回家！」

「我真的非常熱愛籃球，非常熱愛籃球比賽，這是真的，」今年季後賽場均4.4分、2.6籃板及1.5助攻的伊戈達拉表示，「因為對我來說，我來到這支球隊的責任，就是努力幫助陣中的年輕人，可以成長為一名真正的NBA職業球員。」

伊戈達拉強調，熱火是一支相當特別的球隊，因為每個球員都樂於看到其他隊友取得成功，「這在職業球隊當中很罕見，因為在職業球隊，每個人都希望其他人表現很好的情況並不常見，一般來說，球隊中至少有兩個人不喜歡彼此。」

生涯曾待勇士6個球季，且拿過3冠的伊戈達拉坦承，「我到現在每天都跟勇士那些傢伙聯絡，現在的氛圍是，一旦離開勇士，你就不被允許說前隊友壞話了，即使在社群媒體上，也不能按讚前東家或粉絲頁貼文，畢竟我現在替熱火打球。」

(中時 )