前高雄市長韓國瑜離開高雄後，動向持續受到各界關注，更有消息流傳他的行程，而他本人也澄清，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫。然而，前高雄市新聞局長、被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋目前身為廣播節目主持人，常被粉絲敲碗邀請韓國瑜上節目，她則透露，「我說實話，他曾答應我第一集節目要來...」。

前高雄市長韓國瑜競選時的大將王淺秋，轉戰廣播節目和民眾相會，常邀請各界人物一起分享時事，有不少粉絲都敲碗想要韓國瑜現身，對此，王淺秋近日在節目中終於透露，「我說實話，他曾答應我第一集節目要來，但是因為有很多考量，希望暫時低調一下。」

王淺秋進一步說，「畢竟韓國瑜都不在江湖了，但躺著也中槍，一堆人把他當假想敵，或者拿他出來製造內部敵意和猜忌，更何況如果他出來...。」

而許多網友聽到此消息後說，「仍希望韓總能够上節目談政治，治國方針，理念。知韓市長者謂韓市長心憂，不知韓市長者謂韓市長何求，矢志追隨不世出的韓市長」、「優秀的高雄市府韓團隊再次在空中相遇」、「最感謝前高雄市府團隊」。

而近日更是中秋連假，韓國瑜則是在臉書寫下，「在新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，包括我本人在內，但這也重新提醒了我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。2020年走到10月，發生了太多事情，衷心希望大家都能平安度日、歲月靜好」。

(中時新聞網)