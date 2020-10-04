高雄公債2477億「人均負債8.9萬」台北成還債王！(影音取自中天新聞CH52)

中央政府主導前瞻計畫，大肆舉債開支票，卻有許多縣市財政早已透支。財政部公布最新六都負債表，高雄再度蟬聯舉債王，公債高達2477億元，平均每個高雄人負債8.9萬，而柯文哲執掌的台北市則成為「還債王」。

根據《中天新聞》報導，財政部最新一期報表指出，高雄公債477億元，平均每人負債8.9萬，穩居負債冠軍寶座；第二名的新北公債則有1434億，較上季增加63億，平均每人負債3.6萬；第三名則是台中的1028億，但相較上季度，負債減少289億，人均負債與新北一樣為3.6萬。

柯文哲執掌的台北市則成為「還債王」，公債898億，較上季減少839億，人均負債也降低至3.4萬元；最後則是台南的588億與桃園的490億，人均負債分別為3.1萬與2.2萬。

分析其中原因，最大問題恐還是在政府前瞻建設，總經費8053億中，地方自籌4025億，讓許多本來財務就不理想的地方政府更為捉襟見肘。對此高雄市長陳其邁也表示，這是長期累積的結果，自己也會透過財務活化，引進民間資金，並積極跟中央合作溝通解決問題。

(中時新聞網)