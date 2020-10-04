瘦子高調放閃護女友。(取自瘦子IG)

瘦子今年7月舉行個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》記者會，就曾大方承認有個交往穩定的女友，不過為了保護女友，他就不願意多談相關細節。然而日前瘦子被直擊中秋節帶著女友與張震等友人烤肉，就意外讓女友受到酸民攻擊。然而瘦子在金曲表演結束後，也突然首度公開放閃，3句話霸氣護女友。

瘦子不捨女友外型受到攻擊，在金曲演出結束後，突然高調在社群網站PO出甜蜜牽手照放閃，還寫下「My Love、My Queen、My Best Friend」，帥氣護愛交往多年的攝影師女友。

瘦子日前被直擊與女友中秋節甜蜜烤肉，未料女友因為素顏加上拍攝角度關係，就引來網友兩極評論，「瘦子喜歡就好，不管我們的事，至少不是網美複製臉」、「還以為女友很瘦」、「五官很可愛啊」，讓瘦子不捨心愛的女友遭議論，不惜高調放閃護愛，此舉也被網友大讚man爆！

(中時新聞網)