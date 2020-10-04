當今世代物價飛漲，外食便當一年比一年貴，100元便當在都市地區已成常態。一名網友表示自己開車路過台中霧峰某間快餐店，進去看到菜單後當場就跪了，照片曝光網友也暴動，表示已經準備好新台幣教訓老闆娘。

網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出照片，表示自己開車經過霧峰時，臨時肚子餓，便下車走進一家便當店，抬頭一看菜單直接嚇傻。透過照片可以看到，這家快餐店湯類如貢丸湯、豬血湯等從10元起跳，餛飩湯與粉腸湯也僅要20元。

網友經過霧峰便當店，一看菜單價格都愣住，直呼太離譜 (圖／爆廢公社公開版)

繼續看下去，水餃每顆僅要3元，魷魚羹等麵類也只要30元，而便當類不論是豬腳、雞腿或是排骨，均一價50元。

原PO看到菜單太驚訝，打趣表示「老闆娘問我為什麼跪在地上看菜單」，網友也紛紛留言：「哪裡的，一定要用新台幣去教訓這老闆娘才行了」、「懷念的金針湯」、「這價格也佛得太離譜」、「這是20年前的價格吧...」、「難道是傳說中的我佛慈悲便當店？」。

事實上，這家便當店是在霧峰當地頗有名的「一品香便當」，已經開業28年，始終沒有漲價過，對此老闆娘表示現在大環境不好，自己也沒想過賺大錢，「錢夠用就好」。

(中時新聞網)