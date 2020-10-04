基隆市定古蹟「要塞司令官邸」，預計月底開放參觀，但前方廣場周邊水溝沒有加蓋，成了坑洞陷阱，且整條人行道凹凸不平，在地里長廖文雄抱怨常有人不慎跌落摔傷，夜裡視線差更是危險。市長林右昌表示，會盡快改善行人空間。
要塞司令官邸為大基隆歷史場景計畫之一，月底將開放參觀，初期採團體預約方式。在地中正區中砂里長廖文雄指出，官邸雖為古蹟，但周圍人行空間雜亂無章，不僅有坑洞陷阱外，連地面都高低不平，路過的居民及旅客常扭到腳甚至摔倒。
廖文雄說，不久前才剛有人摔落坑洞，不友善的人行空間對老人家及小孩非常危險，建議市府盡快替水溝加蓋，否則造成傷亡後果不堪設想。
對此，林右昌回應，重要歷史古蹟周遭的道路改善工程，需要整體規畫，邊溝處都要再整頓，若只有局部改善是不會好的，他除裁示由文化局負責整合，工務處、交通處配合整體改善外，更因為現場位在路口，須配合電線桿、號誌一併研議移走。
市議員張顥瀚說，他出面關心後，文化局已派員前往會勘，並將由工務處、交通處盡速處理路面落差，文化局另針對排水溝加蓋處理，因為官邸尚未開放，會仔細規畫與歷史古蹟較適合的設計圖樣，請民眾耐心等待。
(中時 )
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