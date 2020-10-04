基隆中正公園遊戲場大改造，由孩子親手點出在地特色。（吳康瑋攝）

基隆中正公園遊戲場大改造，由孩子親手點出在地特色。（吳康瑋攝）

基隆中正公園遊戲場大改造，由孩子親手點出在地特色。（吳康瑋攝）

基隆市中正公園曾是全台灣最富盛名的大型公園，也是很多基隆人的共同回憶，但遊具已破損老舊不堪，因此，都發處邀請數十位在地學童，搖身成為「小玩咖」，透過故事情境的引導，共同探索、改造了屬於他們想要的遊戲基地，市長林右昌表示，遊戲場的設計不應只是型錄上挑選的規格遊具，而是要實地符合在地兒童使用需求，這樣打造出來的的公園兒童遊戲場，才會耐用又兼具特色。

林右昌指出，對於孩子而言，遊戲不只是遊戲，更是學習社會化的一個過程，

包括身體及社交方面等，像我們小時候在鄉間奔跑嬉戲，給予身體很多的刺激讓自身成長，但現在都市中成長的孩子，較缺少這種刺激，因此市府為了補足孩子們成長過程中的多樣性及刺激性，啟動兒童特色遊戲場的建造計畫，邀請20位家長、教育工作者、特色公園聯盟成員、設計師、社區組織代表、基層公務人員共同替孩子們的遊戲空間來發想。

都發處長徐燕興表示，執行團隊在兒童遊戲場中，帶入航海故事情境，與孩子們共同探索環境、運用鬆散素材嘗試改造遊戲基地，再透過基隆童軍團以及社區規劃師木工老師的協助構築，讓孩子們自由遊戲、進行改造試玩，最後孩子們也會填寫航海日誌、描述夢想基地，成為後續收斂規劃設計，及提供都市發展處統籌整合設計方案的重要養分。

徐燕興說，活動中呈現執行團隊、孩子王、小玩咖近8個月的共同參與歷程，以記錄短片放映、心得分享與互動、鬆散素材玩樂等方式進行參與分享，歡迎關心基隆公園議題的市民朋友們一起來了解，支持逐步落實呈現基隆特色的公園改造方案。

(中時 )