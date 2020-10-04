共軍近日頻擾台，外界擔心兩岸若爆發衝突，美國會不會派兵協助台灣。美台海專家表示，如果美國公然承諾保衛台灣，很可能會激怒北京。戰略清晰政策，可能是災難性。

哈佛大學費正清中國研究中心台灣研究小組主任戈迪溫在《華盛頓郵報》撰文表示，美國明確承諾保衛台灣，不一定符合美國在該地區的既定利益。美國政策是利用軍事和外交影響力，來限制台灣和威懾中國大陸。其目的並不是要解決衝突，而是要維持穩定和平的現狀，以避免美國捲入不必要的戰爭。如果現在美國公然承諾保衛台灣，很可能會激怒北京。

戈迪溫表示，美國目前政策是「雙重威懾」，是與中國大陸和台灣都保持可行的關係，這是「戰略模糊」精神。如果任何一方威脅到現狀，美國就有可能進行干預。

戈迪溫直指，在美中關係處於低谷之際，放棄戰略模糊立場，並進一步向台灣傾斜，有可能加速美中關係的惡化，也會使未來解決當前分歧的難度大大增加。戰略清晰的政策往好的說，是適得其反；往壞的說是災難性的。

(中時新聞網)