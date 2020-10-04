美國總統川普確診，震驚全球，甚至有陰謀論出現。易經命理老師高煜霖從卦象來看，大膽預測川普在隔離這段時間，會善用網路，以網治國，最終極可能獲得勝利。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文指出，他從川普發布時間取卦，第一卦取到「赤口」，研判可能是選情，川普在支持度、聲望持續無法重大突破，似乎遇到瓶頸，僵持不下。或許是川普本人，也或許是高級幕僚，為突破僵持不下局面，下一招猛藥。

高煜霖表示，他再取到第二卦，居然是「空亡」，因此研判川普夫婦恐怕是「偽陽性」，更有可能是「沒有確診」。再來，取到第三卦，得到「小吉」，顯示川普隔離這段時間，美國社會、政壇會混亂一段時間。

高煜霖指出，從「雷天大壯」，動出「雷火豐」卦來看，川普將善用網路，以網治國，最終，大選結果，極可能獲得勝利。如果從「河圖、洛書」研判，川普很可能會在選前10至7天「康復」，抗疫期間，持續加大力道打「反中」牌並炒熱它。這可能就是為了連任的「劇情」。

(中時新聞網)