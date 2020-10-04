美國總統川普周五(2日)親自宣布確診新冠肺炎，住進沃爾特·里德（Walter Reed）國家軍事醫學中心接受檢查檢測治療。但卻有美國媒體獲得白宮知情助理透露內幕表示，川普的病情可能比醫生建議的還要嚴重。此外，有媒體也從川普醫師的說法得知，川普可能早在周三就被檢測為確診。

據美國主要電視新聞網「NBC News」報導，川普的白宮醫師肖恩·康利博士(Sean Conley)在美國時間3日向媒體進行簡報，他表示，川普將接受五天的實驗性藥物治療，目前川普已經24小時不發燒，且沒有接受替代氧氣(呼吸器)，他的器官功能也正常。咳嗽、鼻塞及疲勞症狀已開始改善。

對於川普何時出院？康利醫師表示，他拒絕預測出院時間，但他說自己在星期四晚間收到川普檢測陽性的消息，並提到「川普已經確診72小時」，暗示他「早在周三就被感染，但仍選擇在周四晚上參加新澤西州的競選之旅籌款活動」。現場有記者問及，川普肺部掃描是否顯示有損傷？醫生則說「他不會詳細說明調查結果是什麼」。也有記者問川普為何住院的問題，康利說這個決定是因為，「他是美國總統」。

另一位治療總統的醫生布萊恩·加里波第（Brian Garibaldi）博士補充說明，川普是在星期四被診斷出陽性，星期五接受了抗體治療。

報導也引述一位拒絕透露姓名的白宮助理聲明，稱「總統的病情，可能比醫生建議的還要嚴重」，「他的生命力令人十分擔憂，接下來的48小時照顧至關重要，現仍然沒有完全恢復的明確可能」。

此外，康利醫師也表示，川普總統向他詢問，「抗瘧藥氫氧奎寧(hydroxychloroquine)是否有潛在的治療方法？」，並對該藥物持擁護觀點。但醫師說，該藥物醫師群有討論過，但並沒有給總統開處方。

但對於康利醫生稱川普並未使用替代氧氣(呼吸器)，美聯社則引述消息人士指出，「川普周五在送往醫院前，曾在白宮使用過替代氧氣」。

川普本人則在美國時間3日於臉書發文表示，「偉大的沃爾特·里德醫療中心的醫生、護士和所有人, 以及其他加入的機構，都令人驚嘆，過去6個月在對抗新冠病毒瘟疫方面取得了巨大的進步. 有了他們的幫助，我感覺很好」。

美國總統川普臉書。(圖/翻攝自 川普臉書)

(中時新聞網)