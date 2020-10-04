阿爆開心出席金曲慶功宴。（石智中攝）

阿爆開心出席金曲慶功宴。（石智中攝）

原住民創作歌手阿爆（阿仍仍），今年以《kinakaian 母親的舌頭》專輯入圍8項金曲獎，最後抱走年度專輯、最佳原住民專輯獎、年度歌曲獎等三大獎，成為今年「金曲31」最大贏家！依照原住民習俗，得獎是必須殺豬慶祝的大事。她4日凌晨出席慶功宴時笑說，離開典禮的車上就已經在跟媽媽討論這件事了，「我現在真的比較煩惱豬的問題。回家再來想想豬怎麼辦」！

阿爆說，除了現在豬有點貴，主要是因為她真的沒有時間，下半年有非常多活動演出，「可能必須先把既定行程消化得差不多，畢竟回家殺豬是大事！還是得按照傳統禮俗來做」，至於要殺幾隻？「我結婚時差不多4、5隻，金曲慶功應該不會超過5隻吧！」

她因4日要參加甫獲得最佳演奏錄音專輯獎的音樂人鍾興民的個人音樂會，原本沒有計畫辦慶功宴，「因為早上的工作是要用聲音、還要唱超過八度的高音，要睡飽！而且合作的對象是鍾興民老師，是業界非常敬重的老師，必須嚴肅看待」，不過她頒獎典禮後仍決定出席環球音樂舉辦的慶功宴，接受媒體短暫訪問，分享「金曲31」最大贏家的得獎喜悅。反倒是國語歌王吳青峰，臨時以身體不適為由，缺席慶功宴。

阿爆對於自己能拿下三座大獎覺得非常驚訝，尤其是年度專輯，「這是我非常想要獲得的獎項，很幸運願望成真！」原本她特別想要獲得作詞人獎，因為那是她跟媽媽一起入圍的獎項。被問是否還有遺憾？她笑答：「得三獎已經很好了啦！還好意思講喔！」並感嘆做音樂真的很辛苦，必須花很久的時間，很多人都是睽違多年才推出作品，能入圍已經很幸運，還有機會得獎上台講話，又成為今年大贏家，「我今年運氣還不錯吧！」

一口氣進帳三獎座要擺放在哪？她說往年的獎座都是直接寄回去給媽媽，因為長輩喜歡擺在很顯眼的位置，「他們開心比較重要，才不會煩惱我！」她還爆料媽媽在典禮中看到得獎者上台致詞時哽咽，還叮嚀她「得獎上台千萬不要哭，這是快樂的事」，結果當宣布獲得年度專輯獎時，媽媽竟然激動哭到警衛一直看著她！媽媽也跟頒獎人Jolin合照，一直誇Jolin好漂亮。

今年金曲獎頒獎典禮首度移師台北流行音樂中心舉辦，不少圈內人抱怨場地小、動線亂，連廁所都非常遠。阿爆說，她比其他音樂人幸運，因為音樂人交流協會日前才在北流辦十大專輯頒獎典禮，她算是「小場勘」過了，可以預先告訴爸媽動線，「這場地很妙，有種都長一樣的感覺、有點藝術性。而且我跟娃娃都覺得這裡音場很好」，她尤其喜歡獲頒特別貢獻獎的「台灣鼓王」黃瑞豐老師與8個樂團鼓手一起演出的「登峰造極」表演橋段，「很酷！很少有機會看到不同世代的鼓手一起表演，這已經是國際規格，滿令人驚艷的！」

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(中時 )