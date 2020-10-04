台中今天(4日)凌晨地牛搖，地震規模4.1，最大震度苗栗縣3級。這起地震中部地區相當有感，PTT上有不少網友表示，台中、彰化搖很大，被嚇醒。這起地震花蓮、外島澎湖也都感受到，有1級震度。

根據中央氣象局最新資訊，今天(4日)凌晨3時46分發生芮氏規模4.1地震，地震深度27.2公里，震央位於臺中市政府東偏北方16.8公里（位於臺中市新社區），最大震度苗栗縣3級。

其他地區：南投縣、臺中市、彰化縣、雲林縣2級；新竹縣、宜蘭縣、新竹市、花蓮縣、澎湖縣 1級。

(中時新聞網)