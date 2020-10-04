台中凌晨規模4.1地震 最大震度苗栗3級 05:532020/10/04 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中凌晨規模4.1地震 最大震度苗栗3級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中今天(4日)凌晨地牛搖，地震規模4.1，最大震度苗栗縣3級。這起地震中部地區相當有感，PTT上有不少網友表示，台中、彰化搖很大，被嚇醒。這起地震花蓮、外島澎湖也都感受到，有1級震度。 根據中央氣象局最新資訊，今天(4日)凌晨3時46分發生芮氏規模4.1地震，地震深度27.2公里，震央位於臺中市政府東偏北方16.8公里（位於臺中市新社區），最大震度苗栗縣3級。 其他地區：南投縣、臺中市、彰化縣、雲林縣2級；新竹縣、宜蘭縣、新竹市、花蓮縣、澎湖縣 1級。 (中時新聞網) #4.1 #最大震度 #3級 #台中 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 百萬名車九份路邊違停 機車全掛「沒一輛可離開」 - 生活 路過霧峰快餐店 他入內一看價格秒跪 網：用新台幣教訓老闆娘 - 生活 中秋後變天 下周破20度！恐有颱風生成 - 生活 加利口罩送檢防毒效果竟比國家隊強 陳時中回應了 - 生活 驚人！YouTuber送測加利口罩 檢驗結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。