美國總統川普醫療團隊今天表示，川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意；至於川普何時能出院，目前尚未確定。另據美國ABC NEWS報導，白宮內部消息人士透露，川普總統2日上午曾經呼吸困難，甚至一度戴上呼吸器幫助呼吸。熟悉川普的消息人士說，「川普過去24小時的病情令人擔憂，接下來48小時至關重要。」

確診新冠肺炎的川普，2日傍晚在醫師與醫學專家建議下，入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）總統病房。根據中央社，白宮御醫康利（Sean P. Conley）與川普醫療團隊今天說明川普最新病況。康利表示，川普狀況良好，團隊十分滿意川普的進展。川普已大約24個小時沒有出現發燒現象，沒有呼吸困難，咳嗽、鼻塞與疲倦的情況正在緩解。另一名醫師杜利（Sean Dooley）則表示，川普心肺腎功能都很正常，今早還有起來走動與辦公，甚至跟團隊表示，他覺得他今天就能出院。

媒體多次追問川普是否曾需要使用氧氣供應，康利未正面回應，僅以「目前不需使用」帶過。康利也表示，川普將進行為期5天的抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）療程。至於川普何時能出院，康利沒有給出明確日期。

川普今天發推文表示，在醫護人員協助下，他感覺良好。川普表示：「在極棒華特里德醫學中心的醫護和所有人員，以及加入他們的來自同樣非常棒機構的其他人員，全都非常了不起！！！」川普又說：「過去6個月以來，在對抗此疫疾方面獲得巨大進展。在他們協助下，我感覺良好！」

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天表示，「川普總統的情況非常良好。他已起來走動，並要求拿文件供批閱。我今天曾就各種各樣議題與他多次會晤。」

(中時新聞網)