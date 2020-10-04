日前推出首張專輯《Am I Who I Am》的歌手陳忻玥，雖年僅24歲，出道短短2年，卻已有9首單曲在YouTube累計近5千萬點閱數。勇於追求音樂夢想的她，平時待在家裡練唱，兩隻西施犬「麻糬」和「QQ」會在一旁睡覺「陪練」，宛如她的家人一般，「我真的太愛狗，我看什麼狗都覺得可愛，看著牠們的眼睛，彷彿可以感覺到牠們的故事。」

提起家中十三歲的「麻糬」和九歲的「ＱＱ」，陳忻玥笑說自己從小就很有「動物緣」，小學時鄰居門口栓了一隻很兇、不給摸的狗，她卻能立刻跟牠混熟，甚至可以摸摸牠的頭，讓大人們看了嘖嘖稱奇。

同為西施犬的麻糬和QQ，彼此感情非常好，平常會互搶玩具打鬧。（圖／焦正德攝）

呵護備至 聽從醫囑補鈣

走起路來一拐一拐的麻糬，是陳忻玥念國小六年級時，媽媽從朋友家抱回來的西施犬。陳忻玥疼惜地說，因為麻糬的骨骼及脊椎先天發育有點問題，一直以來，都遵照獸醫建議，讓麻糬食用「犬用維骨力」補充鈣質維護健康；當麻糬不舒服時，她就會立即帶麻糬去給獸醫檢查，擔心發生任何閃失。

麻糬其實很貪吃，總會在陳忻玥一家人吃飯時，張著水汪汪的大眼望著大家，陳媽媽禁不住牠哀求就會偷餵。因此現在只要一到吃飯時間，麻糬都會在旁坐好等待餵食；此外，麻糬吃飽飯後，必定接著上廁所，口渴難解時，就會對著飲水機吠叫，非常自動自發。

麻糬和QQ喜歡黏在陳忻玥身邊睡覺，顯得非常安心。（圖／翻攝自陳忻玥IG）

陳忻玥說：「我出門的時候，麻糬會盯著我，面無表情；ＱＱ則是會貼在腿邊不動，這時我會好好跟牠們說『等等姐姐去工作就回來。』牠們才會乖乖待在家。我回家還在脫鞋子時，牠們就會鑽來鑽去撒嬌，我一蹲下，麻糬還會把頭鑽到我的跨下定住，這是牠的特殊撒嬌方式。」

有時陳忻玥在家練唱，麻糬與ＱＱ會安心地睡著，「牠們很習慣我唱歌，不過有時候唱太大聲，牠們也會突然被嚇醒。」陳忻玥表示，除了訓練麻糬與ＱＱ在定點上廁所，她刻意不教導毛孩任何技能，只希望牠們能無憂無慮地過生活就好。

身為愛狗一族的陳忻玥，習慣有空時一直待在家陪麻糬和QQ，兩隻毛小孩也常跑進她房間撒嬌討玩。（圖／焦正德攝）

發夢買房 七人三寵同住

養狗多年的陳忻玥，回憶起人生中第一隻養的黃金獵犬，突然哽咽淚崩，「小時候我不敢一個人睡覺，有時候姊姊不在家，我就跟牠一起睡，牠陪伴我人生很長一段時間。」

陳忻玥透露，她念大學時，黃金獵犬罹患骨癌離世，「牠過世前，在醫院嘴巴太乾，我還拿棉花棒沾水幫牠擦溼嘴巴；牠走的時候，我完全沒有心理準備，養狗的人都不會有心理準備。媽媽當時安慰我『妳知道沒有愧對牠們、沒有虐待牠們就好了』。」擦乾淚水的陳忻玥，打起精神接著說：「雖然會有一段傷心過渡期，但我也不會因此再也不養狗。」

從Pub駐唱到成為發片歌手的陳忻玥，早已立下賺錢買房的心願，要讓雙親、哥哥、姊姊、兩個表姊和自己，未來能一起住在電梯華廈，七個人一同照顧麻糬、ＱＱ與表姊養的貓咪，全家永遠和樂融融。

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(中時新聞網)