美國總統川普夫婦確診後，周遭親信成員、議員、記者，接連傳出確診，最新一名確診者，是日前幫助川普準備大選辯論的前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。58歲克利斯蒂周六透過個人推特證實新冠確診，表示將就醫，暫未公布病況。

克利斯蒂表示，他在檢測COVID-19呈陽性後，便住進莫里斯敦醫療中心(Morristown Medical Center)，他在推文中宣布這一消息，表示自己只有輕度的症狀，住院是因為他有哮喘病史，因此採取預防措施。

克利斯蒂於協助川普準備大選辯論期間，連續多日沒戴口罩，上周也曾出席川普宣布提名大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett) 的儀式。美國記者統計指23名確診的白宮群組中，包括川普夫婦在內至少7人都出席提名大法官儀式，該儀式疑成「超級傳播者大會」，當時逾180名賓客參加，多數未戴口罩，也未保持社交距離，考量病毒潛伏期，確診人數恐再飆升，白宮明顯已現「群聚感染」。

(中時新聞網)