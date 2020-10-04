【1】人擠人不戴口罩 秋冬恐爆疫情

新冠肺炎疫情未歇，近期天氣轉涼又遇上中秋連假，風景區塞爆人潮，許多民眾已不戴口罩，台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民直言，台灣天天「外銷」病例，國內就是有新冠肺炎病毒，且疫情在秋冬一定會來，現在恐怕就是等著哪家醫院先爆出院內感染，減害的方式只有搶疫苗。

【2】陸機艦再擾台 國軍防空飛彈追監

共軍昨再次派出1架運八反潛機進入我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監；在此之前，解放軍軍艦前天也出現在花蓮外海，距離台灣僅30浬。國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，充分掌握且即時應處，目前狀況正常。

【3】高燒陸男偷渡金門 嚇壞岸巡

「只想到台灣來！」大陸江蘇籍朱姓男子靠著1具游泳圈，並用雙手當漿划著保麗龍板，從廈門泅渡金門嚨口，上岸遭海巡會同軍方逮捕時，一度高燒逾39度，緊急送往金門醫院篩檢新冠肺炎，還好呈現陰性反應和退燒，他上岸第一句話就說想到台灣來，目前已被留置，進一步觀察並追查偷渡動機。全案依違反入出國及移民法、國安法等移送金門地檢署偵辦。

【4】陸長假 鐵路連3日逾千萬旅客

大陸十一國慶及中秋連假，鐵路連續3天運送旅客逾千萬人次。昨全大陸鐵路預計發送旅客1140萬人次，持續高位運行。從大陸網友的普遍反映顯示，這次十一長假巨大的人流量和消費潮，有網友總結稱：「國慶八天假，搶車票、高速各種擁堵、春節檔電影、團圓主題晚會…這不是過年這是啥？」「遲到的春節」已成了網友對這次假期的評價。

【5】張忠謀談經濟 明年定比今年好

台積電創辦人張忠謀3日出席夫人張淑芬於台南市立美術館的首場個人畫展，被問到可能是亞太經濟合作會議APEC領袖代表時，他說，還沒收到通知，所以不評論；至於如何看待全球經濟及美國總統川普確診對經濟影響？他表示明年經濟一定比今年好，美國經濟、股市則與美國總統選舉有關。

(中時新聞網)