苑裡鎮田中六路4日凌晨發生一部自小客與機車擦撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋連假最後一天，苗栗縣苑裡鎮凌晨不平靜，接連發生2起車禍，造成3名機車騎士受到輕重傷。一部自小客車在行經苑裡鎮社苓里田中六路高速涵洞處，在出口處不慎和一部機車發生擦撞，機車騎士撞上汽車左側駕駛座車門，傷勢嚴重。另外，2部機車在苑裡鎮忠信街發生擦撞，其中一部機車失控撞進一旁民宅，現場一片狼藉，機車騎士重傷，已送醫急救中。

(中時 )