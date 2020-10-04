苑裡鎮秋節連假不平靜 一夜2車禍 09:212020/10/04 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡鎮田中六路4日凌晨發生一部自小客與機車擦撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮田中六路4日凌晨發生一部自小客與機車擦撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苑裡鎮忠信街4日凌晨發生2部機車車禍，其中一部機車失控撞進路旁民宅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 中秋連假最後一天，苗栗縣苑裡鎮凌晨不平靜，接連發生2起車禍，造成3名機車騎士受到輕重傷。一部自小客車在行經苑裡鎮社苓里田中六路高速涵洞處，在出口處不慎和一部機車發生擦撞，機車騎士撞上汽車左側駕駛座車門，傷勢嚴重。另外，2部機車在苑裡鎮忠信街發生擦撞，其中一部機車失控撞進一旁民宅，現場一片狼藉，機車騎士重傷，已送醫急救中。 (中時 ) #苑裡鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假結束急診室恐塞爆 醫曝「2病菌」橫掃中秋節 15:432020/10/03 生活 高雄小港聯結車撞機車 23歲騎士「無呼吸心跳」送醫急救 20:142020/10/03 社會 中秋連假第三天 國五雪隧上午湧現北返車潮造成回堵 11:252020/10/03 生活 烤肉趴、抽機車 看好中秋連假商機 04:102020/10/03 財經焦點 分流見效國道順暢 林佳龍：今明北返考驗 10:452020/10/03 生活 藍晒圖中秋連假吸客 不出國也能感受日式慶典氣氛 17:372020/10/03 寶島 中秋連假彰化現「雪景」雪白芙蓉草祕境引網美打卡朝聖 13:332020/10/03 旅遊 車友討公道 揪團到警局烤河蟹 04:102020/10/03 地方新聞 南部樂園祭優惠 攻連假商機 04:102020/10/03 產業．科技 中秋連假小琉球傳騷擾 菲籍移工「抱」海龜遭逮 15:462020/10/03 社會 社會熱門新聞 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 牛肉麵店淫魔男無套性愛史！廣告小妹曝光全底細 - 社會 半夜客廳傳「詭異女聲」 她手抖開門看真相哭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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