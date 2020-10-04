NBA總冠軍賽，熱火都還未倒下，外界就有人在幫湖人「分贓」了。今年詹姆斯(LeBron James)遇到前所未有的情況，「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)有機會從他面前抱走FMVP(總冠軍賽MVP)。兩人場上齊心打熱火，私底下也在較勁。

生涯打過10次總冠軍賽，很難想像詹姆斯在總冠軍賽的表現會輸給任何人，即使是對手奪冠，FMVP得主的表現也未必贏過詹姆斯。不過今年戴維斯極為勇猛，他的誇張數據若能保持到奪冠，詹姆斯恐怕搶不過他了。

戴維斯兩戰場均33分、11.5籃板、63%投籃命中率、60%三分球命中率、100%罰球命中率。季後賽通常會拉低球星的命中率，里歐納德(Kawhi Leonard)2014年在總冠軍賽5場擊敗熱火，他場均17.8分與61%投籃命中率已經是最高了。

詹姆斯場均29分、11籃板、9助攻、54.8%投籃命中率。湖人很大一部分的攻擊啟動者仍是詹姆斯，他自己砍下58分，助攻送出的分數亦高達52分，戴維斯的高效率進攻也得益於詹姆斯的傳導。

最後要看熱火的表現，如果湖人一路輾壓就看不出詹姆斯的重要性。熱火正設法拿出2006年決賽的韌性(輸2場之後連贏4場)，雙方若是戰況激烈，比較容易看出誰才是關鍵人物。

(中時新聞網)