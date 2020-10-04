美國總統川普確診新冠肺炎，並且住進醫院治療，他昨（3）日晚間再拍影片透露最新病況，影片中川普面露疲態，臉色明顯不佳、發白，但說話語氣還算有力量，他坦言住院當天感到不適，不過現在已經感覺好多了，他也承認接下來幾天才是真正的考驗。

美國總統川普確診新冠肺炎住院治療，先前傳出他一度呼吸困難、需要氧氣治療，川普3日晚間再拍攝影片向外界透露最新病況。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在最新影片中明顯面露疲態，他穿上西裝外套但沒有打上領帶，他在影片中坦言，2日住院時確實感到身體「不適」，但「現在感覺好很多了」。

川普也在影片中承認，接下來幾天才會是「真正考驗」，「接下來幾天我們再來看看會發生什麼事。」

川普也在影片中重申，「我們會打敗這個冠狀病毒，或者不管你想要怎麼稱呼它。」

CNN指出，目前並不清楚川普是何時拍攝影片的。

（持續更新）

(中時新聞網)