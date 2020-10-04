睽違20年再現紅彩帶，龍迷直呼：感動！（味全龍提供）

中華職棒二軍總冠軍賽昨天第4戰，味全龍以10：8擊敗中信兄弟，拿下復出後二軍首冠。消息傳出後味全龍及魏應充個人粉絲團湧入大批龍迷留言大呼感動，有龍迷說：「如不是您把味全龍帶回來，球迷無緣再見紅潮。加油三董！等您回來。」

繼7月獲得二軍交流盃賽冠軍後，味全龍隊昨以系列賽3：1拿下二軍總冠軍，也是回歸後的二軍首座冠軍。

龍隊昨封王前，創辦人魏應充的個人粉絲團已湧入不少龍迷留言，多數網友感謝魏應充讓他們找回青春歲月，另也有不少人留言希望司法能盡快還魏應充先生清白，讓他穿38號球衣出來為球隊打氣。

昨封王後，魏應充個人粉絲團 (https://tinyurl.com/y5jsqow2) 第一時間貼出魏應充對龍迷的感謝，龍迷也激動留言感謝龍隊復出。網友王國全說：「謝謝蕫仔，21年再看到紅彩帶，許多感謝與感動盡在不言中了。」龍迷陳彥豪留言：「三董，雖然您無緣在場見證，但還是要感謝您。如果不是您把味全龍帶回來，球迷無緣再見紅潮。加油三董！等您回來。」

(中時新聞網)