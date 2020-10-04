陳水扁指馬英九不顧反對，硬推全募兵制，且前陸軍總司令陳廷寵當時並未站出來反對。（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

前陸軍總司令陳廷寵日前表示，台灣限在兵期只剩4個月，國軍戰力是「零」，痛批馬英九時期推動全募兵制。對此，前總統陳水扁也指，馬英九不顧軍方反對，硬是推全募兵制。

陳水扁在臉書表示，最新民調指出，僅2%的民眾認為自己是中國人，尊重前陸軍總司令陳廷寵以做中國人是驕傲象徵的說法，但不能罵蔡總統無知無智，因為超過86%的民眾認同自己是台灣人。

陳廷寵說，很悲哀在陳水扁時期慢慢把役期縮短，現在只剩4個月，戰力是零。陳水扁直指，把役期縮短成4個月的是馬英九。

陳水扁提到，曾在2016年擔任馬九辦公室發言人的台北市議員徐巧芯，日前在媒體主張募兵制應全面調整為徵兵制，包括女性也應該要當兵，「難道徐巧芯不知道把徵募併行改為全募兵制的是馬總統嗎？」陳水扁任內尊重軍方的國防專業評估，認為大陸解放軍大敵當前，台灣沒有實施全募兵制的條件，美國也不贊成，頂多實施替代役和縮短役期，但要逐年調整徵募比，從6:4變為4:6。

2000年陳水扁首次徵集替代役，役期也從2004年逐年縮短2個月，到2008年縮短為1年。陳水扁表示，是馬英九上台不顧軍方反對，硬推全募兵制，役期剩4個月，陳廷寵當年有站出來，反對馬英九為什麼要縮短役期剩4個月嗎？

(中時新聞網)