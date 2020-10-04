以主演瓊瑤劇《還珠格格》竄紅的大陸女星趙薇，之後更接演《少林足球》、《赤壁》、《畫皮》等電影，讓人見識到演技真實力，近年還參加真人秀，堪稱多產且長紅型的明星，但最近趙薇上節目，卻吐露女星在圈內發展的困境，直言：「現在女性化妝品全是小男生代言」，讓眾人心有戚戚焉。

趙薇近來出任《演員請就位》導師，在台上主持人與女演員們討論如今入行發展的困境，女演員含淚表示尤其3、40歲發展演藝事業相當困難，趙薇則心有戚戚焉，認為這不是年齡的問題，而是全部的女性藝人，「都有一種很難出頭的問題」。

趙薇表示最近看廣告，發現一個現象，保養品、睫毛膏、女性用品等，「全都是小男生在代言，我說，姑娘們都去哪兒了？」，覺得這個現象相當耐人尋味，也吐露當年她因「瓊瑤女郎」身分走紅後，狀況完全不同，「我那時候都是女的，男演員還挺難出頭」。

趙薇因此對也在現場的大導爾冬陞、郭敬明、陳凱歌等，發出請命：「你們男導演多捧捧我們女演員好嗎？」，要他們別光捧小男生，讓大家忙解釋，其實拍了很多女性為主體的影片，郭敬明還說：「我是拍女生出名的」，而觀眾也覺得趙薇說得有理，有人突破這現象的盲點「觀眾大部分是女性」、「嚴肅的大戲女主基本屬於鑲邊，沒有存在感」，也因此年輕小鮮肉男星，才會受到廣大觀眾喜愛。

(中時新聞網)