台中市政府經濟發展局，在東海藝術街商圈柯比意廣場舉行「看見東海藝術街，商圈購購樂」活動。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

台中市政府重視各商圈發展並積極振興商圈，經濟發展局3日晚上在東海藝術街商圈柯比意廣場舉行「看見東海藝術街，商圈購購樂」活動，除推出商圈振興三倍券，還有裝置藝術點燈、商圈精選市集、摸彩活動及新加入商圈會員、來自紐西蘭的店家帶來精采演唱，讓民眾彷若置身國外演唱會，經發局副局長李逸安也將到現場和大家同樂。

東海藝術街商圈主委及活動總策畫郭達鴻說，東海藝術街在中秋節連假推出商圈振興三倍券提高買氣，並製作、發送三倍券優惠地圖給前來的民眾，讓大家了解活動資訊。在優惠店家（包含三倍券優惠店家）使用商圈振興三倍券，單筆消費滿200元以上即可至服務台兌換限量小禮物，現場還有摸彩活動，希望消費者及遊客享受假期、留下美好回憶。

負責裝置藝術的東海大學美術系老師段存真指出，裝置藝術點燈共有《島嶼》、《鬧》、《小行星17242》及《光之所向》4組造型燈，分置在商圈各巷弄，供民眾來拍照。

經發局表示，《島嶼》、《鬧》、《小行星17242》3組作品原先在東海大學展覽，這次特別移到商圈展覽；《光之所向》則是段老師特別為東海藝術街商圈打造，加入太陽花元素，期許東海藝術街能像太陽花般充滿熱情、生命和光輝，歡迎大家到好玩又優惠的台中商圈。

(中時 )