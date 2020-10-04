中秋連假有網友於IG上發現多段虐打影片，遭虐打的男子被毆得鼻青臉腫，甚至還嚇到尿失禁，但動手的男子見狀則與另一名「側錄」的男子嘻笑，網友看不下去，截圖轉發至臉書社團，而新北市新莊分局表示，動手的男子已到案，據了解，兩人是因100元債務而不滿，憤而動手。

該名網友於2日將多段影片分享至臉書社團《臨時工粗工清潔員》，兩名動粗的嫌犯是年僅22歲馬姓及謝姓男子。從施虐中的影片可見，其中謝姓男子與遭毆打的47歲丁姓男子，兩人為派遣公司同事，過去丁男曾借500元給謝男的父親，馬男替謝男父親代為償還300元，但丁男表示「馬男只給予200元」，兩人因此起爭執；而丁男又在此時提起，過去曾借予馬男1千元。

遭毆打的丁姓男子，被打得鼻青臉腫，動歐的兩人失豪無反省。（圖／翻攝自臨時工粗工清潔員）

由於丁男的語氣比較衝動，惹得馬男及謝男不滿，憤而聯手毆打，當時馬男邊打邊錄影，甚至事後還將整段影片分段PO上個人IG，除了馬姓男子之外，謝姓男子在一旁也不甘示弱，動手毆打丁姓男子，丁男臉部被打得雙眼瘀青、臉部腫起、頭髮豎起，甚至因驚嚇、疼痛，最後倒地尿失禁，動手的兩人竟譏笑「是超級賽亞人嗎？怎麼被揍成這樣」，而這幾段影片讓網友看了相當憤怒。

新莊分局也表示在2日時，就已將動粗的謝姓及馬姓男子速緝到案，循線找到兩人的當時，正在悠閒地烤肉，警方立刻逮捕，並當依刑法傷害罪移送地檢署偵辦，被毆打的丁姓男子目前傷勢也無大礙。

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(中時新聞網)