費城人結束失望的2020年球季，擔任總管5年的克蘭塔克(Matt Klentak)下台一鞠躬，今年破天荒16支球隊打季後賽，國東同區的馬林魚都進去了，卻沒有費城人的份。自從2011年單季102勝之後，轉眼間費城人已經蹉跎9年光陰。今年聘來前洋基教頭吉拉迪(Joe Girardi)，首季只打出28勝32敗。

老闆米道頓(John Middleton)很不高興，他聲明表示：「我公開說過最重要的就是贏球，不只是在費城，任何地方的任何運動都一樣。Matt(克蘭塔克)雖然貢獻良多，但是我們沒有打進季後賽，我們決定換人來領導棒球團隊。」

2019年2月，費城人端出13年3.3億美元簽下前國民強打哈波(Bryce Harper)，諷刺的是哈波一轉隊，老東家國民就勇奪世界大賽冠軍，費城人暌違多年重回5成勝率(81勝81敗)，只比沒有哈波時多贏1場。哈波本季仍舊厲害，他光是站上打擊區就令投手害怕，60場例行賽獲得49次保送國聯第一，上壘率高達0.420。

幾日前哈波向總管克蘭塔克喊話，希望球隊簽回明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)。瑞爾穆托季外將成為自由球員，他在費城人兩季表現優秀。但這些已經不關克蘭塔克的事了，費城人目前讓萊斯(Ned Rice)擔任代理總管。克蘭塔克不會離開球團，而是轉任其他職位。

(中時新聞網)