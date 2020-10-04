阿爆（粉衣）以《Thank you》拿下金曲獎「年度歌曲」。（圖／摘自蔡英文臉書／文化部提供）

第31屆金曲獎，樂團滅火器榮獲「最佳樂團獎」，民進黨在臉書表示，滅火器一直都是民主路上的好夥伴，紀錄了這個世代最值得奮鬥的勇氣，再次點起島嶼的光。總統蔡英文也在臉書恭喜阿爆以《Thank you》拿下「年度歌曲」，感謝全國人在防疫上的努力。

民進黨臉書指出，滅火器長期關心社會議題，多次以音樂表達對台灣這塊土地的情感，在各個民主活動中，也都能看到他們站在舞台上與群眾一同吶喊的身影。

滅火器的《無名英雄》專輯，以台灣歷史故事為本，收錄了描寫二二八及反送中運動的《雙城記》、二戰時期的《一九四五》，以及向各位民主前輩致敬的《百年追求》等多首歌曲。

民進黨臉書提到，滅火器一直都是他們在民主路上的好夥伴，上週也參與民進黨的《民主開唱》音樂會，成軍20年的他們更將在年底回到家鄉高雄開唱，「再次恭喜滅火器，也謝謝你們紀錄了這個世代裡，最值得奮鬥的勇氣，再次點起島嶼的光。」

蔡英文也在臉書恭喜滅火器，不僅是一直陪伴著大家的夥伴，也是這片土地上最真實的聲音，期待他們繼續為台灣而唱、為民主而唱。

此外，蔡英文也恭喜阿爆奪得「年度歌曲」，《Thank you》是寫給辛苦的護理師朋友，得獎的時候她說「我們現在有的，都是有一些人犧牲他們的日常，請在日常的時候善待她們。」

蔡英文表示，今年全世界疫情的關係，許多演藝、文化活動都受到影響，在台灣能夠舉行頒獎典禮特別不容易，要感謝所有站在第一線的醫護人員、防疫國家隊，以及全國人民的努力，讓台灣成為世界上少數在管制措施下，還能夠舉辦大型藝文活動的國家。

(中時新聞網)