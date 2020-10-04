蔡政府將於明年元旦擴大開放美豬、美牛進口，遭在野黨痛批。然而，蔡英文曾在2009年發動遊行，抨擊當時有意開放瘦肉精美牛的馬政府，如今態度逆轉引發議論。由於朝野主張對調，不少人翻出當年的言論打臉，藍綠遭諷「換位置，換腦袋」。前民進黨立委林濁水表示，民眾看穿兩黨惡鬥後，只換來民眾同樣的高度不信任，兩敗俱傷，「真是悲慘」。

總統蔡英文表示，放寬美豬、美牛進口是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。儘管蔡以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍備受質疑。

前國民黨立委孫大千也曾表示，馬政府開放美牛與蔡政府開放美豬有5大差別，包括國民黨只開放部分美牛，美豬則是全面禁止。民進黨現在是美牛、美豬全面開放。行政院發言人丁怡銘則回應，當年馬政府毫無國際標準作為根據，就執意要推動萊克多巴胺美牛進口。和現在已有國際標準、周邊國家紛紛開放的局勢大不相同。

對此，林濁水認為，國民黨拚命反美豬是食安基本教義派？他說兩黨只要在野就成食安基本教義派，若在朝就成開放進口派，有志一同於只分藍綠、只在乎鬥爭，沒有一貫的是非。

林濁水表示，總統開放美豬，固然聲望重挫，創就職以來單月最劇跌幅，但是國民黨就贏了？「民眾看穿兩黨惡鬥後，只換來民眾同樣的高度不信任，兩敗俱傷。真是悲慘」。他感嘆表示，期待兩黨在競爭中進步而非墮落，「真遙不可及」。

(中時新聞網)