第31屆金曲獎頒獎典禮。（圖／文化部提供）

第31屆金曲獎頒獎典禮。（圖／文化部提供）

金曲獎昨晚舉行頒獎典禮，蔡英文總統感謝全國人民的努力，讓我們成為世界上少數在管制措施下，還能夠舉辦大型藝文活動的國家。我們的民主，也讓我們學會尊重，去欣賞不同的音樂、去理解不同的文化。

蔡英文在臉書恭喜金曲獎所有得獎的音樂人與團隊！這次獲得年度最佳歌曲的是Abao阿爆（阿仍仍）的《Thank you》。這首歌，是阿爆寫給辛苦的護理師朋友，得獎的時候她說：「我們現在有的，都是有一些人犧牲他們的日常，請在日常的時候善待她們。」

蔡英文表示，今年全世界疫情的關係，許多演藝、文化活動都受到影響。在台灣能夠舉行頒獎典禮，都特別不容易。她要感謝所有站在第一線的醫護人員、防疫國家隊，以及全國人民的努力，讓我們成為世界上少數在管制措施下，還能夠舉辦大型藝文活動的國家。

她也要恭喜最佳樂團獎的得獎者滅火器Fire EX.，「你們不僅是一直陪伴著我們的夥伴，也是這片土地上最真實的聲音。期待你們繼續為台灣而唱、為民主而唱」。

蔡英文強調，在多元的台灣，我們的自由，能夠創作出各式各樣的曲風，我們的民主，也讓我們學會尊重，去欣賞不同的音樂、去理解不同的文化。她再次謝謝所有的音樂人、表演者，以及辛苦的主辦單位，「謝謝你們給所有關心台灣音樂的朋友一個美好的夜晚。」

(中時 )