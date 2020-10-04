Doc Rivers is going to try an trade Ben Simmons to Minnesota for the number 1 pick and take Lamelo Ball in Philly. Good chess move Doc. #TalkSoon pic.twitter.com/G68zZJCCT8 — Rashad Phillips (@RP3natural) October 2, 2020

沒想到才剛接任七六人總教練位置的瑞弗斯，隨即打算做出重大變革！根據美媒4日報導，七六人考慮在今年選秀會之前，用當家後衛班西蒙斯去跟擁有今年狀元籤的灰狼做出交易，然後在選秀會上選來才華洋溢的「球弟」拉梅洛鮑爾。

身為2016年選秀狀元，班西蒙斯雖然逐漸展現傳球天賦，也經常拿下大三元數據，卻在投籃方面始終沒有起色，更麻煩的是，他在本季受到腰傷所苦，也無法在今年季後賽出賽，造成七六人今年季後賽首輪就遭塞爾提克4連勝橫掃。

讓瑞弗斯更想把班西蒙斯交易出去的主因，則是班西蒙斯跟恩比德的連線並不成功，兩人同時在場上的進攻效率經常出現負數，還不如拿班西蒙斯去跟灰狼交易，然後選來拉梅洛鮑爾跟恩比德搭檔，或許七六人下個球季反而可以振作。

假如班西蒙斯被交易到灰狼，對他而言也不算壞事，因為他跟羅素、唐斯兩大灰狼主力，私下關係都很不錯，去灰狼打球或可讓他更舒服，也獲更多信任，接下來就看瑞弗斯是否打算祭出上任第一刀，畢竟他必須向七六人高層證明執教能力。

(中時 )