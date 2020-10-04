上月16日，一名王姓男子從思源埡口起登北一段，獨自縱走北一段、北二段，預計21日從清泉橋結束，不料19日在中央尖山隨即與家人失聯，家屬於24日PO網請求協助，沒想到還是傳來噩耗，搜救隊於中央尖山的死亡稜線下方，發現王姓山友遺體。

王姓男子親友在他失蹤後，於臉書PO文希望網友能夠協尋，不料還是傳來壞消息。（圖／翻攝自臉書）

據了解，王姓山友有豐富的登山經驗，上月16日於思源埡口起登北一段，沿途攀登南湖北山、南湖大山、陶塞峰、馬比杉山、中央尖山，經死亡稜線至中央尖山西峰，轉北二段的甘藷峰、無明山、鈴鳴山及閂山，預計22日從730林道出清泉橋。

王姓山友於19日就與家人失聯，也未依原定日期下山，讓家屬焦急不已，於臉書刊登尋人啟事，而昨（3）日有網友於《搜救資訊公開評台》發文表示，「於中央尖山失蹤案回傳消息，空拍機於死亡稜線下方發現疑似目標，等待直升機吊掛特搜下去確認。」

據《自由時報》報導，空勤總隊於3日出動黑鷹直升機確認，且尋獲遺體，目前推測王姓山友可能是在過死亡稜線時，不慎滑落崩壁，由於該名山友陳屍的地點，幾近垂直的裸岩崩壁，當空勤直升機及特搜人員雖試圖垂降，卻找嘸可供站立的踏點，預計在於今日4日上午，由台中市府消防局及各支援搜救團隊等，繼續找地方架設固定點進行垂降，希望能順利將遺體拉到可供直升機吊掛的地點。

(中時新聞網)