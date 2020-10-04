中秋收假日國道車況 高公局最新說明

中部壅塞路段。（高公局提供）

南部壅塞路段。（高公局提供）

中秋連假第4日，交通部高速公路局今天表示，3日全日交通量為113百萬車公里，為年平均平日 87百萬車公里之1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日2.4百萬車公里之1.2倍，昨日下午北向路況，主要為國1頭份至竹北及國5頭城至南港系統路段，於深夜22時後紓解，其餘僅零星壅塞路段。

至於本日0-5時平均交通量為8.0百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里之2.2倍；高公局預估，今日交通量為114百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局預判，今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

(中時 )