勞動部於今年8月20日修正「起重升降機具安全規則」，明訂操作人員應監督搭乘人員是否落實相關規定。因應修正條文新增事項，台中市政府勞工局今年截至8月底已針對起重吊掛作業實施366場勞動檢查，除於宣導會加強宣導外，也列為日後重點檢查事項，經查違反規定屬實，依起重升降機具安全規則暨職業安全衛生法，得處以3萬至30萬元罰鍰，如因此發生職業災害，最重將面臨刑事責任。

勞工局長吳威志說明，目前台中市轄內列管移動式起重機約1000台，勞動部統計103至108年間，全國共發生9起搭乘設備重大職業災害，台中市雖無案例，也呼籲勞工搭乘移動式起重機從事高空作業時，應優先注意人員防墜措施，搭乘設備結構強度需由中央主管機關認可的專業機構簽認，護欄及門閂等安全措施也應定期維護保養。

吳威志強調，此次修法重點為落實個人防護具使用，並賦予操作人員相當注意義務，也強調操作中如需進行鄰近帶電線路作業，應事先做好絕緣防護措施，確保人員作業安全。

(中時 )