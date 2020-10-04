或因總冠軍賽G1第3節太早在場邊瘋狂慶祝，慘遭「小皇帝」詹姆斯怒罵隊友不夠專業，所以就算湖人目前在總冠軍賽2比0領先，根據湖人前鋒庫茲馬爆料，湖人在G2賽後休息室內的氣氛異常冷靜，甚至沒有一個人膽敢慶祝，畢竟他們還沒奪冠！

「2勝0敗！這沒有什麼好慶祝的，」總冠軍賽G2替補攻下11分的庫茲馬表示，「在我們的休息室內，全隊沒有一個人對於2比0感到興奮，因為我們很清楚，熱火隨時都可以追了上來，我們要完成接下來的事情，一場一場好好去打。」

「禿曼巴」卡魯索也表示，取得2比0並不代表什麼，「在我們還沒有贏到4場總冠軍賽之前，我們就還沒有完成目標，也不可能停下來。全隊努力了一整年，總冠軍是我們一年前就訂下的目標，現在只是近了一點，我們要保持飢餓感。」

卡魯索也把前兩勝歸功於「一眉哥」安東尼戴維斯，「他帶領我們往前衝，一旦他開啟進攻模式，無論是運球、接球、擋切或投籃都殺傷力十足，當然他的籃板與防守更不用說了。」一眉哥成為自從2010年布萊恩後，隊史首位連兩場總冠軍賽得分破30的球員。

(中時 )