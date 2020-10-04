新北市1名女子在娃娃機店夾不到喜歡的娃娃，聯繫陳姓娃娃機台主，表示想直接購買，雙方相約見面吃飯，陳趁女子酒醉之際，帶往摩鐵性侵並拍攝裸照，女子清醒後錄下雙方對話後提告。高院審理期間，陳認罪並願賠償120萬獲和解，高院依乘機性交、妨害祕密罪判陳1年10月徒刑、拘役40日，緩刑3年。

檢警調查，女子去年1月20日上午9時許，至陳男經營的娃娃機店夾娃娃，但投幣夾取多次，仍始終夾不到心愛的娃娃，遂以line聯絡機台台主陳男，表示想用「保證取物」的價錢買娃娃。

當天傍晚5時許，2人相約碰面吃飯，女子喝了1瓶啤酒後昏睡，擔心返家會被父母責備，請陳帶她去可休息處所等待酒醒，陳卻騎車將她載至摩鐵性侵，並以手機拍下多張裸照，當晚8時，女子被拍照的「喀擦」聲吵醒，發現衣衫不整，懷疑遭性侵，即開啟手機錄音，並在陳手機內發現自己裸照，報警處理。

一審審理時，陳男請求緩刑，但法官不同意，依乘機性交、妨害祕密罪各判陳男1年10月徒刑、拘役40日，被害女子及檢察官認為判太輕，上訴高院。

高院認為，陳已認罪且無前科，加上陳願賠償120萬，並先支付60萬元，與對方達成和解，以陳犯行情堪憫恕，減輕其刑，駁回告訴人、檢方上訴，陳被依乘機性交、妨害祕密罪各判陳男1年10月徒刑、拘役40日，且緩刑3年。

高院要求陳男須分期償付其餘60萬元，否則撤銷緩刑宣告，其中陳被控妨害祕密罪判拘役40日部分已確定，另陳涉犯乘機性交罪部分，則可再上訴。

(中時 )