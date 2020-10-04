實體租片落下時代眼淚，「豐原錄影帶」吹熄燈號，鐵捲門降下，告別租客。（王文吉攝）

台中豐原最後一家錄影帶出租店「豐原錄影帶」結束營業，許多租客得知相當不捨。（王文吉攝）

台中豐原最後一家錄影帶出租店「豐原錄影帶」結束營業，許多租客得知相當不捨。（王文吉攝）

台中豐原碩果僅存的最後一家錄影帶出租店「豐原錄影帶」8月底悄悄熄燈，許多租客得知相當不捨。「豐原錄影帶」1987年成立，剛開始出租錄影帶，歷經百家爭鳴時代，後來VCD、DVD、藍光陸續問世，接著網路串流影音平台崛起，實體租片需求遭蠶食鯨吞。

影視數位化浪潮衝擊傳統出租店，顧客群快速流失，網路便利更是壓垮「豐原錄影帶」最後一根稻草。「網路太厲害了！」老闆林淑秋坦言，近年人力縮減，只有聘僱1位員工，但租片收入每況愈下，長期虧損，入不敷出。

林淑秋近年咬牙苦撐，她坦言，網路發達讓客人不再需要租片子，視聽娛樂已經沒有實體需求了，只好勇敢離開死守多年的夕陽產業，並跨足長照。她表示，任何行業都很辛苦，錄影帶出租業無法生存，只好忍痛收掉，店內影片全都出清，讓會員以儲值金折抵購片費用。

錄影帶出租店近年靠每周出版2集的霹靂布袋戲苦撐，追劇30年的霹靂迷陳陽元表示，早期每周都要去錄影帶店租片搶先看，單片50至80元，儲值1000元可觀看30片，很划算，吸引很多人儲值，現在沒有那個市場了！

陳陽元說，霹靂布袋戲後來改與便利商店合作，戲迷直接買斷，DVD每片110元，也有網路月租，採用信用卡付款，登錄帳號密碼即可觀看，也有高手破解，網路看免費，大有人在。

老豐原人李先生得知「豐原錄影帶」黯然告別，感嘆年輕回憶已成時代眼淚，並表示，以前最愛逛18禁區，幾乎每周都新進成人片，現在網路選擇性多，更新速度又快，加上高清畫質，不只電腦、電視能看，手機也能看。

(中時 )