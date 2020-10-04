涉在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，至今未赴台自首。陸委會一向對外表示，我刑事警察局及香港警務處已建立單一聯繫窗口，若陳同佳確定赴台可隨時聯絡我方，但香港保安局昨日卻指出，我方所謂已建立單一聯繫窗口的說法，只是單方面的描述，香港警方沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。

明報報導，香港保安局表示，《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，去年港府建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》， 正是要處理這個法律漏洞問題。

香港保安局說，但港府因應社會反應撤回修例建議，因此香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。

香港保安局並強調，港府不可能違反法律，向台方就陳同佳案提供有關證據。

香港保安局又稱，台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，警方已將之轉告。

香港保安局呼籲，台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。港府會在符合法律的情況下，提供協助陳同佳赴台的可行安排。

(旺報 )