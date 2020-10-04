第31屆金曲獎得獎名單昨(10/4)揭曉，主席陳鎮川表示本屆投票僅新人獎討論最久、最激烈，其他獎項都很快決定出得獎者，阿爆更是毫無懸念拿下3項大獎的最大贏家，但事實上，金曲國語最佳專輯部分，王若琳靠翻唱專輯奪獎，引發了爭議。

國語男、女最佳歌手部分，相較於吳青峰第一輪就勝出，女歌手獎項有多一點的討論，甚至來到第二輪，最後是魏如萱對上王若琳，評審老師們花了40分鐘、以1票之差，魏如萱則以1票之差擊敗王若琳封后，但王若琳卻得最佳國語專輯，引發網友質疑聲浪。

引發爭議的理由，是因王若琳奪獎的，是以翻唱歌曲所構成的《愛的呼喚》專輯，據《鏡週刊》報導，王若琳對此表示：「評審團不是我，所以沒有關係」，而主席陳鎮川則說明這回評審團除了投票討論，之前還會就原則性討論，認為《愛的呼喚》雖非全創作，但評審們認為好聽、製作好就可以拉在同一線上評選，稱這張作品精緻度非常高，「還有老師以連3句『真好聽』評分」，耐聽度、精緻度是奪獎關鍵。

而批踢踢批評聲浪不少，許多歌迷是喜歡王若琳，但還是覺得翻唱專輯拿獎不妥，認為跟翻唱專輯相比，原創專輯需要從無到有、從理念開始構思整張作品，翻唱專輯確實省事不少，「覺得用翻唱專輯拿國語專輯，根本就是打臉所有用幾年的時間創造出新歌的所有創作人」，也有許多人認同這樣的想法，「評審眼中，你說的那張翻唱專輯，弄得比其他原唱好的意思」、「評審鼓勵山寨，漠視創新」、「雖然王拿獎很高興，但真的想聽原因」、「翻唱專輯得這個獎沒問題，但評分標準我真的看不懂」。

但也有人跳出來支持王若琳得獎，表示這張專輯中文歌曲數目本就符合入圍資格，不知為何這點被說嘴？「原創還比不過人家的翻唱」，「還拿背後的工作量出來說，現在就只看專輯成品啊」，評審就是覺得王若琳這張專輯製作有贏過其他人，不懂怎有網友一直爭議她詞曲都別人寫好的，若套用這邏輯，「那梁靜茹的歌都別人寫，工作量是不是也比原創歌手少？憑什麼跟人家競爭最佳歌手？」，要眾人先搞清楚獎項核心邏輯再來講。

(中時新聞網)