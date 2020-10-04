在75％上座率的情況下，大陸在2020年十一國慶檔電影首日票房突破了7億元（人民幣，下同），創全年單日票房新高，並成為國慶檔首日票房影史第二，僅次於去年同期8.15億的成績。其中，《姜子牙》不僅刷新了年度單日單片票房，還超過《哪吒之魔童降世》創下大陸電影市場動畫電影單日票房新紀錄。

根據燈塔專業版即時數據，截至10月2日上午10時34分，國慶檔期內總票房（含預售）突破10億元。其中，《姜子牙》以4.9億暫居國慶檔總票房冠軍，《我和我的家鄉》票房3.6億，《急先鋒》票房1.2億，《奪冠》自9月25日上映以來累計票房已達3.5億。

大陸的十一國慶檔向來是一年當中最大的檔期之一，今年尤顯特別。就像一些觀眾說的，走進影院看到春節檔影片的海報、大家坐在座位上一起歡聲笑語，像是補回了過年時的熱鬧。

而對院線從業人員來說，這也是他們復工後迎來的重要一役。在這個特殊的2020年，新冠肺炎疫情之下，經歷過失業、自救、復工的各種滋味後，他們說，想要把「失去的忙碌」找回來。

疫情讓這個行業發生了不小的變化，北京環球藝動影院管理有限公司總經理朱騰所在團隊的總部人員從9個變成了3個，為了保住另外兩位員工，他讓兩人兼職做了影城的店長。直到現在，大家的工資仍然只能發70％，前幾天一次視頻會議上，一位小夥子說的話讓他印象特別深刻：「我從來沒有這樣喜歡上班。」

在這期間，朱騰嘗試過分享折扣網站、賣面膜、賣旅遊產品等各種項目，但都收入寥寥，直到7月才找到了賣酒的生意。

(旺報 )