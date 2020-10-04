美國總統川普2日凌晨確診新冠肺炎，白宮官員透露，早在1日晚間川普的病毒檢測結果就首度出現陽性。

美東時間2日凌晨，川普在推特宣布自己與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診新冠肺炎，兩人已開始進行隔離，並且很快就會康復。

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，一名白宮官員透露，早在1日晚間，川普的病毒檢測結果就首度出現陽性反應。

白宮官員指出，周四晚間川普如期赴新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部的一場募款活動，當晚活動結束、回到白宮後，川普進行病毒快篩，首次出現陽性反應，之後他又進行較為全面的PCR（聚合酶連鎖反應）檢測，結果也呈現陽性。

根據當晚活動介紹，捐款超過25萬美元人士將可參與圓桌會議，並且參加招待會和川普合照。3名出席人士透露，多數當晚參加募款活動的人都未戴上口罩，他們至今也未接獲有關單位聯繫、追蹤為可疑接觸者。

報導指出，川普在離開募款活動8小時後宣布確診新冠肺炎。

(中時新聞網)