年資20年的林小姐是綺麗視聽企業社元老級員工，也是碩果僅存的店員。（王文吉攝）

綺麗視聽企業社轉型複合式經營，除守住影片出租本業，另兼營銷售CD、黑膠、音響、卡拉OK伴唱帶及零嘴菸酒等。（王文吉攝）

實體租片進入藍光、4K、8K時代，市場需求遭網路串流影音平台蠶食鯨吞。（王文吉攝）

連鎖亞藝影音苦撐，台北剩信義威秀店，台中剩美村店，東部花蓮剩美崙店苦撐。台中市影音節目發行商業同業公會理事長張健文、陳淑暖夫婦經營綺麗視聽企業社，入行超過40年，歷經時代洪流，多年前轉型複合式經營，除守住影片出租本業，另兼營音響、洋酒等。

綺麗視聽企業社從1979年騎摩托車送帶起家，陳淑暖回憶，當時租客加入會員要買5支影帶，每支1千元，之後換帶每支100元，那時是日本影劇天下，主要是摔角及時代劇。後來開門市，年代影視引進港劇連續劇大受歡迎，包括金庸神鵰俠侶等，之後才有豬哥亮歌廳秀。

綺麗視聽企業社全盛時期在1983年左右，旗下有8家門市。陳淑暖說，第四台崛起後，有客人反應「租5支，其中3支看過了」，查詢會員資料，並沒有重複租借，後來進一步了解，才知道原來是第四台播過了，經營日漸困難。

綺麗視聽企業社陸續將分店轉讓給店長、員工，而網路更如海嘯般狂襲。陳淑暖細數40年來，歷經Beta、VHS、VCD、LD、DVD、藍光、4K、8K等更迭，舊帶定期出清，會有人收藏，也曾跨足餐廳、MTV、卡拉OK等視聽娛樂產業。

時代的眼淚落下，影片出租店一家家收攤，綺麗視聽企業社夾縫中求生存，靠多元複合式經營找到新活路，現兼營CD、黑膠、音響、卡拉OK伴唱帶及零嘴菸酒等。陳淑暖說，我們是靠影片出租起家的，雖然市場嚴重衰退，還是要守住本業，透過多角化繼續服務老租客。

年資20年的林小姐是綺麗視聽企業社元老，也是碩果僅存的店員，她說，早期客人歸還影帶，除要仔細檢查有無毀損，還要倒到帶頭；傳統影帶約可播放30至40次，磁帶耗損，播放畫面會出現雪花，且磁帶會斷掉，需學會剪接修復，至於VCD、DVD等碟片怕高溫及刮傷。

(中時 )