美國總統大選進入倒數階段，未料，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒，震撼世界，也引發大陸解放軍是否會趁虛而入的質疑，對此，軍事專家、淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，解放軍趁虛而入機率不高，他們不會這樣做。

距離美國大選投票日僅約1個月，美國人2日聽到驚人消息：川普夫婦確診新冠病毒。消息一出，美國道瓊工業指數期貨盤一度狂殺逾500點，台灣的台積電ADR也重挫2.38%，全世界經濟一度陷入恐慌。不只經濟面，更有外界擔心軍事面是否也會陷入動盪局面。

對此，蘇紫雲在政論節目《新台灣加油》上表示，川普確診，解放軍這時趁虛而入的機率不高，而且若有這種舉動，只會讓美國人同仇敵愾，產生更大的後座力而已，所以解放軍不會在這時出動軍隊。

蘇紫雲接著表示，美國在國家指揮鏈上是非常完整，如果總統無法視事，還有副總統，下一個順位是眾議院長，所以不會有權力出現危機情形發生。而在軍隊指揮鏈上，各單位都有完整的應變計畫，讓軍隊活動按照原訂計畫進行。

(中時新聞網)