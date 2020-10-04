台北設市滿百年，前總統陳水扁今天表示，都市發展能有今天，不分中央和地方，不分黨派和顏色，不分官派和民選，更不分前任和後任，一棒又一棒，不是一人所能獨享專擅，而是集眾人之力，共同努力的成果。

2020是台北設市滿百年，台北市長柯文哲日前邀請6名前台北市長參加紀念活動，陳水扁與馬英九兩位前總統從2008年之後也首度同台。

陳水扁今天在臉書表示，他出席台北設市百年交流分享活動時強調，市長不是貴賓，而是工頭，與市府同仁都是為市政推動在做工，設市百年的主角，不是市長，而是都市的主人「市民」。

他說，都市發展能有今天，不分政府和世代，不分中央和地方，不分黨派和顏色，不分官派和民選，更不分前任和後任，一棒又一棒，一棒比一棒強，起頭奠基，傳承接續，不是一人所能獨享專擅，而是集眾人之力，共同努力的成果。

陳水扁以台北101為例，那是他就任市長不到一個月，與當時的中央銀行總裁梁國樹丶財政部部長林振國，在世貿聯誼社共進早餐所編織的美夢，要將信義計劃區打造成亞太金融中心，先興建台北國際金融大樓-台北101的旗艦建築。倡議者是國民黨籍的廖正井祕書長、交通部長蔡兆陽幫忙變更航道，才能興築超高摩天大樓。

陳水扁指出，台北101是全國第一件BOT案，沒有法源依據，也是新黨籍的財政局長林全，負責跟議會溝通才通過的。在他任內規畫設計發包動工，馬英九市長任內上樑完工，他將收取的206億元權利金，拿來興建信義丶洲美兩條快速道路，直到馬市長任內才完工啟用，「道不盡的感恩」。

(中時 )