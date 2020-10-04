公費流感疫苗將在明天(5日)開打，今年因為新冠肺炎疫情加上秋冬流感高峰期將至，有許多學者預測新冠肺炎可能在秋冬再次大爆發，衛福部長陳時中曾指出，目前看起來新冠肺炎流感化的可能性越來越高，未來新冠肺炎與流感的臨床判斷上將更加困難，使許多民眾都迫切地想早點打流感疫苗。

這次公費流感疫苗共有3種廠牌、9大族群能免費施打，到底公費流感疫苗要怎麼打，以下是《中時新聞網》整理的Q＆A(問與答)。

●公費流感疫苗開打時間

109年10月5日

●公費對象

醫事人員、衛生防疫人員

國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生等

50歲以上成人

滿6個月以上至國小入學前幼兒

安養、養護、長照機構

禽畜業及動物防疫人員

孕婦及6個月內嬰兒之父母

幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)

具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

●接種疫苗要帶什麼？

公費流感疫苗施打對象。(指揮中心提供)

除學生於校園集中接種外，其餘公費對象攜帶健保卡及相關證明文件(如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院所接種。

●公費流感疫苗廠牌

公費流感疫苗的攜帶物品。(指揮中心提供)

今年提供的公費四價流感疫苗共有3家廠牌，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經過食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。

民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

公費流感疫苗廠牌。(指揮中心提供)

●公費疫苗可否可指定廠牌？

今年提供之公費疫苗共有3家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗廠牌將依對象採「隨機」安排，無法指定。

●接種流感疫苗後要注意什麼？

接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

●哪裡可以打公費流感疫苗？

至公費流感疫苗合約院所皆可施打，打流感疫苗前，可先向醫療院所預約，若無法預約只能現場排，請先電洽。

●今年流感疫苗病毒株是如何選用的？

公費流感疫苗預約。(指揮中心提供)

我國使用的疫苗是依世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同。我國使用之四價疫苗包含4種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型。今年使用之疫苗係適用於2020-2021年流行季。

●為何雞胚胎蛋培養疫苗與細胞培養疫苗選用不同疫苗病毒株？

依世界衛生組織說明，在某些情況下，選定的病毒株不一定同時適用兩種不同疫苗製程，此時分別選擇在個別製程內最能有效複製，但具有相同抗原性的病毒株作為疫苗株，更有利於疫苗的即時生產。

●政府採購疫苗量如何估算？足夠使用嗎？

今年政府採購之疫苗量可涵蓋25.5%人口數，與去年相同約為600萬劑，亦將因應突增之接種需求估算在內，今年採購量應足敷使用。

●流感疫苗可否和其他疫苗同時接種？

流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

●今(109)年6月底前完成108年度流感疫苗接種的民眾，是否需要於同年10月接種新的流感疫苗？間隔時間多久？

仍需接種，與前一劑間隔1個月以上。每年接種流感疫苗之保護效果於6個月後會逐漸下降，且每年流感疫苗組成病毒株有所差異，為能於新來臨之流感流行期可獲得足夠保護力，建議仍需接種當季流感疫苗。

●因應秋冬流感疫情，何時接種流感疫苗才來得及產生保護力？

建議高風險及高傳播族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於2、3月後趨於平緩，且接種疫苗後需一段時間產生保護力。

●多久可以產生保護力？

完成流感疫苗接種（未滿9歲首次接種幼兒為接種第2劑），至少約2週後產生保護力。

(中時新聞網)