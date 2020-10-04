在台灣殺害女友的陳同佳去年10月在香港因洗黑錢罪刑滿出獄近一年，至今未赴台灣自首，日前透過聖公會教省秘書長管浩鳴發放錄音，再次向潘曉穎父母道歉，強調前往台灣想法一直沒改變。管浩鳴昨日指出，台灣律師本周ㄧ（5日）會與相關法律部門商討，有消息會再通知。

香港經濟日報報導，一向代陳同佳發聲的管浩鳴表示，陳同佳是於上周三(7日)錄音，表明到台灣自首的想法一直無變，於台灣委託的律師下周一會與台灣法律部門，商討有關陳同佳到台灣的法律問題。

被問及陳同佳未能赴台的難處，管浩鳴強調有消息會再通知，又說自己回答不到法律問題。

至於陳同佳何時會到台灣，及這次決定是否與死者潘曉穎母親近期接受媒體訪問有關？管浩鳴回應指自己並無特別評論，只希望死者安息，陳同佳有改過自新的機會，雙方家庭能夠重新生活。

陳同佳日前的錄音全文為，「潘爸爸、潘媽媽，你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎的事情向你們道歉，我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」

(旺報 )