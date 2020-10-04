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兩岸關係緊張，台灣的兵役制度成了近期討論的焦點，前總統陳水扁與馬英九之間為了「募兵制」的問題吵得不可開交，兩人都在互相推卸兵役制度的改動應該要由誰負責；網友細思極恐，發現陳水扁在與馬英九來回過招時，思緒縝密、邏輯清晰，完全不像是一個生病人的樣子，「那他怎麼還在保外就醫？」

日前台北市議員徐巧芯提議要推動女性義務役，對此，陳水扁在臉書上提到，曾在2016年擔任馬九辦公室發言人的徐巧芯「難道不知道把徵募併行改為全募兵制的是馬總統嗎？」陳水扁任內尊重軍方的國防專業評估，認為大陸解放軍大敵當前，台灣沒有實施全募兵制的條件，美國也不贊成，頂多實施替代役和縮短役期，但要逐年調整徵募比，從6:4變為4:6。

陳水扁表示，他在2000年執政時首次徵集替代役，役期也從2004年逐年縮短2個月，到2008年縮短為1年。陳水扁表示，是馬英九上台不顧軍方反對，硬推全募兵制，才讓役期剩4個月。

陳水扁對於馬英九的群追猛打令網友驚豔，直呼「陳水扁看起來頭腦這麼正常，怎麼不進去關？」、「陳水扁的話還有人信，果然台灣不缺腦殘」、「現在可以改回來啊」、「蔣經國死前還是兩年兵」、「那麼，現在誰執政呢」、「都推給馬就對了，哈哈沒懶趴的綠狗」、「現在改回徵兵制，年輕選票可能從天然獨瞬間變終身鐵藍」。

(中時新聞網)