根據燈塔專業版即時數據，10月3日大陸電影十一國慶檔第3天，受到疫情影響後出現報復性看電影，今年全大陸電影累計票房突破100億元（人民幣，下同），總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬。其中，電影《八佰》《姜子牙》和《我和我的家鄉》分列年度上映新片票房排名前三。

四部主打影片各有千秋。彩條屋出品的動畫電影《姜子牙》表現出色，十一首日票房高達3.52億元，不但創下了今年以來的單日票房紀錄，也打破了去年《哪吒之魔童降世》創下的3.4億元的動畫電影單日票房紀錄。

阿里影業出品的《我和我的家鄉》1日取得了2.66億元的票房佳績，這個成績只比去年的《我和我的祖國》的2.85億元少了1900萬元。該片也是目前公映的四部影片中評價最高的，網路評分高達7.5分。

陳可辛執導的《奪冠》（原名《中國女排》）9月25日公映，1日單日票房為4310萬元，該片目前的總票房為3.2億元。

相比之下，成龍主演的《急先鋒》不管是口碑和票房都表現欠佳。該片9月30日公映，1日只取得了5500萬元的單日票房，而且在四部影片中上座率最低。

(旺報 )