第31屆金曲獎3日晚間在台北流行音樂中心完美落幕，梁靜茹睽違11年再度入圍金曲歌后，卻六次與寶座擦肩而過，令許多網友替她打抱不平；對此，評審團主席陳鎮川出面解釋決選的內幕。

陳鎮川表示：「在所有投票前評審都獲得共識，就沒有像以前投那麼多輪，第2輪只剩王若琳和魏如萱，票數差1票」由於梁靜茹在第1輪「沒被太多討論」，便無法角逐歌后寶座。

梁靜茹摃龜的原因曝光後，大批粉絲看了都傻眼，紛紛為她叫屈，「沒被太多討論也太......」、「那句話還不如都不要講」、「靜茹好可憐，沒得獎還要這樣被傷害XD 乾脆不要入圍」，還有PTT網友特別發文詢問：「靜茹要怎麼做才能得獎啊？」他認為梁靜茹的歌「根本就比唐詩三百首還能傳唱」，不懂為什麼老是錯失獎座，許多網友深感認同，直呼：「靜茹連6槓真的很心疼她QQ好希望她拿獎」、「真的是好可惜啊」、「翻唱自己的歌吧」，不過也有人直言：「現在評審很吃特色口味」、「梁靜茹包袱太重了，因為大家對她已經是既定印象了」、「她每次都85分，但每次入圍都有95分的人在前面」。

網友替梁靜茹打抱不平。（圖／翻攝PTT）

梁靜茹6度飲恨，4日清晨在社群平台貼出準備好的感謝詞，透露這是握在手中的小抄，還特地選用黃色幸運色紙，感嘆：「握在手裡的小抄，始終無法圓我一個夢...」失落地說：「我的開場白感謝本來是打算這樣說的：好開心終於終於終於可以站在台上，二十年來，我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了，就剩下我...終於...我以為我可以這樣把開場白延續說到這小抄....」語氣中滿滿的挫折感，令粉絲看了心疼不已，連忙安慰他：「你已經是我們心中的歌后」、「沒事的 我們還有機會，我們永遠支持你」、「你真的真的很棒！」

(中時新聞網)