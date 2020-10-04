中秋4連假，不少民眾利用好天氣與親朋好友一同出遊踏青，有一名網友分享，他前往仙跡岩登山時，卻看見一群年輕人不顧該處已立有告示牌警示「危險！禁止攀爬拍照」，不僅跨越護欄，還大膽地坐在崖邊擺起Pose，讓人看了膽大心驚，將這一幕幕拍下的男網友，看了則問「可以申請國賠嗎？」

該名男網友於昨日至台北文山區仙跡岩登山，他看到於懸崖邊有幾個年輕人，不顧該地已有告示牌警示斗大地寫著「危險！禁止攀爬拍照」，仍跨越護欄，坐在崖邊樹幹上拍照，還不時擺出不同Pose，而另一名拍照的同行友人也站立於崖邊的大石上，若是一個不小心，失足跌落，後果不堪設想。

這也讓原PO不禁大酸「可以申請國賠嗎？」並附上一個微笑的符號。文章曝光後，吸引不少網友留言評論，「如果需要搜救之類的，麻煩先繳費喔」、「一秒變亡美」、「摔下去是這輩子唯一紅的機會...她們應該覺得很遺憾」、「可以申請樹葬」。

由於近年來年輕人為求美照，已不是第一次冒險，攀爬峭壁、至危險區域的斜坡拍照，而類似不慎跌落等事件也頻傳，因此也有網友提醒「美照誠可貴，生命價更高」，千萬不要冒險。

(中時新聞網)