教育部與全球頂尖研究型大學加州大學洛杉磯分校（UCLA）共同推動台灣研究，近日續簽第3期計畫，計畫名稱為《轉變中的台灣：全球化、跨境及認同轉變》，為期3年，以培養UCLA下一代的台灣研究學者。

教育部自2014年與加州大學洛杉磯分校共同推動台灣研究，迄今已合作2期計畫，每期計畫為3年，共計6年。由於第1期及第2期合作成果豐碩，因此近日續簽第3期計畫。

加州大學洛杉磯分校亞太中心的亞洲相關課程於美國學術界居於翹楚，開設許多和台灣相關的課程，並且洛杉磯是台灣移民在美國最重要定居地，台灣移民賦予多元的文化色彩，提供UCLA從事台灣研究豐富的資源，該校堪稱美西最大台灣研究學術重鎮之一。

教育部此項合作計畫在第1及第2期階段，聚焦於台灣在現代東亞文化的獨特地位，今年教育部與該校續約展開的第3期合作，係由加州大學洛杉磯分校亞太中心及人文學院聯手提出，盼將台灣研究穩定，提供研究、教學及課程，目標是台灣豐富的學術資源，瞭解文化政策在型塑當代台灣中所扮演的角色。

受疫情影響，第3期續約係以電子簽約方式完成，合作期間自2020至2025年止，計畫名稱為《轉變中的臺灣：全球化、跨境及認同轉變》，內容包括：課程發展及教學、學者訪問交流、鼓勵研究著述、編譯及會議成果出版，以及獎助研究生田野研究。

對加州大學洛杉磯分校而言，台灣研究不僅是學術課堂上討論的研究課題，並將進入社區，與學校周邊社區合作，舉辦公共講座、討論會、藝術家講座、電影展等。

(中時 )