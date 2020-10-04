紅雀隊名人堂投手吉布森(Bob Gibson)於美國時間2日去世，享壽84歲。他職業生涯17季都效力紅雀，生涯251勝174敗，自責分率2.91。國聯MVP、賽揚獎、金手套，兩次世界大賽冠軍、兩次世界大賽MVP，外加勝投王、自責分率、三振王。

吉布森年輕時想加入哈林籃球隊，紅雀另外塞給他4000美元紅包才說服他放棄籃球夢。他1959年4月登上大聯盟，起飛之後成為球隊中流砥柱。1968年是神奇的一年，吉布森13次完封、28次完投，自責分率1.12，戰績22勝9敗，獲選國聯MVP與賽揚獎。

關於吉布森的軼事不少，例如他是投手盜壘王(13次)，畢竟他本來是要打籃球的。他是有名的凶悍，曾被形容「他痛恨所有的人，包括耶誕老人。」吉布森總是惡狠狠地盯著打者，全壘打王漢克阿倫(Hank Aaron)都懼他三分，「別瞪著吉布森，別對他微笑，不要對他說話。如果你轟了全壘打，跑壘不能太慢也不能太快，等你回到休息區再慶祝。」

吉布森的兩座世界大賽MVP，首座是在1964年擊敗洋基，第2座是在1967年擊敗紅襪。可惜1968年紅雀最後輸給老虎，第7戰仍是吉布森完投，失4分吞敗。後來他解釋所謂凶惡的眼神，只是因為他看不清捕手的暗號而已。

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)說：「這是令棒球界悲傷的一日，吉布森在1968年的表現可說是史上最優秀的投手表現。」該年世界大賽首戰，吉布森先發完封老虎隊，送出17K且只有1次保送。那偉大的一天是1968年10月2日，吉布森最後也在10月2日辭世。

(中時新聞網)